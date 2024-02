Rząd Tuska nie wprowadził cięć. Prezydent Duda może odetchnąć z ulgą

W porównaniu z projektem budżetu pozostawionym przez rząd PiS, gabinet Donalda Tuska zwiększył wydatki o 17 mld zł – do 866,4 mld zł. Zmiany wynikały przede wszystkim z uwzględnienia części obietnic wyborczych: podwyżek płac dla nauczycieli o 30 proc. i pracowników sfery budżetowej o 20 proc., uwzględniono też tzw. babciowe oraz zwiększenie dotacji przedszkolnej dla samorządów. Założono także podwójną waloryzację rent i emerytur w przypadku inflacji powyżej 5 proc. Znalazły się też pieniądze na podwyżkę 500 plus do 800 złotych.