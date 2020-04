Rząd przekłada matury. Szef MEN mówi o "walorach zdrowotnych"

z ręką na sercu może pan powiedzieć tak w czerwcu będą egzaminy będą matury Dzień dobry państwu Witam przede wszystkim warto powiedzieć nie tylko temu młodemu człowiekowi ale wszystkim że nie tylko minister edukacji ale także trenerska minister zdrowia i dbają o zdrowie maturzystów wszystkich innych uczniów i wszystkich obywateli polskich także przy podejmowaniu jakiejkolwiek decyzji także tej dotyczące egzaminów zawodowych Czy ósmoklasisty czy maturalnych również A może przede wszystkim w tym okresie zwracamy uwagę na walory zdrowotne i na bezpieczeństwo uczniów i ich rodzin i związku z tym także bez tej petycja o której tutaj była mowa przed chwilą oczywiście także nasze decyzję tymi względami bezpieczeństwa wszystkim uwarunkowane dziś jesteśmy w stanie podać się termin No dlatego na dzisiejszej konferencji prasowej ani pana premiera ani ja nie mówiliśmy jakieś gacie od której rozpoczynał byśmy egzaminem Mówimy tylko o tym że ze względu na sytuację ekonomiczną od dziś ty Chodź ze mną na pewno nie można przeprowadzać bo było Mogłaby to być groźne dla zdrowia uczniów i nauczycieli A to dlatego poinformowaliśmy z dużym wyprzedzeniem przypomnę że matury miały rozpocząć się na początku maja 4 maja więc mamy po trzy tygodnie do przewidywanego wstępnie terminu naturalnego i poinformowaliśmy już jaka jest sytuacja i podobnie chcemy do działać w przyszłości gdy będziemy widzieli wskazana Ministra Zdrowia głównego inspektora sanitarnego a wtedy będziemy podejmowali decyzje jak rozumiemy gdy będzie coraz mniej zachorowań w gdy będzie tendencja malejąca wówczas będziemy się zastanawiali nad ostateczną wyznaczenie terminu w kolejnych egzamin Panie Ministrze ale wczoraj Łukaszu mam zdrowia w naszym programie powiedział że z wirusem możemy zostać do grudnia albo nawet później I rozumiem ale to nie chodzi chyba przecież o to że dowiemy się wirus zniknął go chyba dziś Nikt tak nie postrzega tej sprawy tylko czy zachorowalność w Polsce będzie na poziomie taki na gdzie się czy będzie większy czy mniejszy i od tego będziemy uzależniony dalsze postępowanie dotyczy Zresztą nie tylko i wyłącznie edukacji ale także innych dziedzin życia chociażby te zapowiedzi i dotyczące poluzowania prawnych rygorów o których państwo także rozmawiali przed chwilą na antenę jest związana z tym że stopniowo musimy przyzwyczajać się do tego że ten wirus jest jest wokół nas czy jest z nami jak będziemy starali się oczywiście ograniczać jego zasięg ale tak aby nie narażać bezpieczeństwa naszych obywateli i od uzależniony ostateczne decyzję że ten egzamin może być przeprowadzony w lipcu w sierpniu we wrześniu we wrześniu są w ogóle takie scenariusze brane pod uwagę bo pierwszy powtórzę jeszcze raz że tak jak zapowiadaliśmy w marcu że przed Świętami Wielkiej Nocy pogadamy do ogólnej wiadomości na temat egzaminów i to zrobiliśmy rozumiem nerwowość niektórych osób i z punktu widzenia być może dzień lub dwa różnicy to jest strasznie ważne sprawy ale terminu które obiecywaliśmy do 32 powiedzieliśmy wyraźnie że kolejne decyzję też będą z dużym wyprzedzeniem podawane bo zdajemy sobie sprawę że nie tylko maturzysta ósmoklasista czy absolwent technikum szkoły zawodowej musi perspektywa i czas także psychicznego nastawienia się na to żeby jakimś określonym terminie będzie zdawał egzamin a i będziemy tą praktykę stosowali No to nas dziś nikt nie jest w stanie powiedzieć kiedy ten egzamin będzie mógł być przeprowadzony Co pojawiło się kwestia choćby rekrutacji do szkół wyższych Ale to samo dotyczy także w rekrutacji podstawowej do szkoły średniej i oczywiście to jest pewne wyprzedzeniem będziemy musieli to moja podawać jeżeli egzaminy miałoby się odbyć w czerwcu to chociażby rekrutacja do szkół średnich będzie musiał być przesunięta bo czas na sprawdzenie egzaminów ósmoklasistów to jest kilka tygodni i na pewno te terminie który dotąd był przewidywane nie będą być Mogło być dotrzyma dyrektorzy szkół wyższych w takim stanowisku które przysłali chyba wczoraj także do ministra edukacji wyraźnie wskazują na to że jeżeli będzie trzeba i termin egzaminu maturalnego będzie trzeba to co Będzie oznaczało że wyniki matur będę znany znacznie później niż pierwotnie zakładaliśmy że uczelnie wyższe dostosują się do terminu ogłoszenia wyników egzaminów już tutaj więc pełna współpraca i zrozumienie że jeżeli będzie przesunięty a będzie przesunięty termin matur i wpłynie to na termin rekrutacji do szkoły wyższe do tego się dostosuję