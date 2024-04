Rząd narażał starsze kobiety na ryzyko śmierci podczas upałów? Trybunał orzekł

Orzeczenie strasburskiego Trybunału, od którego nie przysługuje odwołanie, może skłonić rząd Szwajcarii do podjęcia bardziej intensywnych działań na rzecz ograniczenia emisji gazów cieplarnianych. Może to oznaczać konieczność korekty dotychczasowych celów w sferze redukcji emisji, tak aby były one zgodne z postanowieniami paryskiego porozumienia klimatycznego.