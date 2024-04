Amerykanka strzelała do kierowców. "Kierował nią Bóg"

Dr Don Leamon, heliofizyk z NASA, podczas specjalnej transmisji na żywo, podkreślił, że tegoroczne zaćmienie było wyjątkowo spektakularne ze względu na fakt, że Słońce zbliża się do maksimum aktywności w swoim 14-letnim cyklu. To oznacza, że korona słoneczna widoczna podczas całkowitego zaćmienia była szczególnie imponująca. Następna okazja do obserwacji takiego zjawiska pojawi się dopiero za 20 lat, w sierpniu 2044 roku.