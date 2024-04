Watykan sprzeciwia się korekcie płci, macierzyństwu zastępczym i aborcji

W odniesieniu do teorii gender, dokument zaznacza, że według Kościoła "każda osoba, niezależnie od swojej orientacji seksualnej, musi być szanowana w swojej godności i przyjęta z szacunkiem", w trosce o to, by nie doświadczała "niesprawiedliwej dyskryminacji i szczególnie wszelkich form agresji i przemocy".