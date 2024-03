Papież ma kłopoty ze zdrowiem? Niepokój w Watykanie

W Niedzielę Zmartwychwstania Pańskiego na placu przed bazyliką watykańską odbędzie się papieska msza. Następnie zaplanowano wielkanocne orędzie Franciszka, podczas którego udzieli on błogosławieństwa, znanego jako Urbi et Orbi. To łacińskie określenie oznacza "miastu i światu", co symbolizuje uniwersalny charakter tego błogosławieństwa.