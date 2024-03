Łukaszenka zobaczył kamienie na polu. Do prac wysłano nawet żołnierzy

Alaksandr Łukaszenka pojawił się w jednym z białoruskich obwodów, by sprawdzić okoliczny batalion. Znalazł jednak czas na to, by przyjrzeć się lokalnym polom. Na jednym z nich zobaczył wiele kamieni. Zapędzono do sprzątania studentów, pracowników okolicznych przedsiębiorstw oraz wojskowych.