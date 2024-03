Afera w NCBiR. Bielan wyciągnął z teczki pozew

- Ja w tym śledztwie byłem przesłuchiwany w charakterze świadka, odpowiedziałem na wszystkie pytania prokuratury, nie mam w tej sprawie nic do ukrycia. Przekazałem wszystkie dokumenty, o które zostałem poproszony - powiedział Bielan.

Stwierdził, że raport Najwyższej Izby Kontroli i wniosek skierowany do prokuratury to "typowa wrzutka polityczna". - NIK jest instytucją skompromitowaną przez klan Banasiów - mówił Bielan.

Nad NCBIR kontrolę sprawował Jacek Żalek, jako wiceminister funduszy i polityki regionalnej. Po wybuchu afery z NCBiR złożył rezygnację z tego stanowiska, a następnie oskarżył Adama Bielana o utworzenie "tajnej grupy" w centrum badań. - Jestem gotów poświęcić karierę polityczną, by obnażyć od lat funkcjonujący patologiczny układ i mechanizm nadużyć - oświadczył.

- Pokłóciliśmy się, pospieraliśmy bardzo mocno o Szybką Ścieżkę, przede wszystkim o ten największy projekt, nazywany popularnie "kablem". Jest to firma Chime w Białymstoku, jej właściciel jest bardzo bliskim znajomym Jacka Żalka. Ja uważam, że to jest co najmniej nieetyczne, żeby w instytucji kontrolowanej przez Jacka Żalka przyznawano takie środki - mówił Bielan.