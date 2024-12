Rząd chce ograniczyć internet małoletnim. Dwa rozwiązania

Pierwszym z pomysłów jest weryfikacja dostępu do płatnych treści, takich jak patostreamy, poprzez płatność wyłącznie kartą debetową lub kredytową. Ma to uniemożliwić korzystanie z innych form płatności, jak przelewy czy BLIK, co ma pomóc w ograniczeniu dostępu małoletnich do takich materiałów.

Gramatyka zaznacza, że obecnie dzieci mogą łatwo uzyskać dostęp do treści dla dorosłych, co negatywnie wpływa na ich rozwój. - Dziecko, aby otrzymać dostęp do treści dla osób pełnoletnich, zaznacza 'mam 18 lat' i wchodzi dalej - mówi Gramatyka. Wiceminister dodaje, że średni wiek pierwszego kontaktu z pornografią to 11 lat, co wymaga podjęcia działań.