Pierwsi na świecie. Kraj kangurów idzie na wojnę z nastolatkami

Decyzja australijskiego parlamentu oznacza, że dzieci i młodzież nie będą mogły korzystać z platform takich jak Facebook, Instagram, TikTok czy X . Firmom technologicznym, które nie dostosują się do nowych przepisów, grożą wysokie grzywny w wysokości 33 mln dolarów .

Ustawa została przyjęta w Senacie większością 34 głosów do 19, a dzień wcześniej w Izbie Reprezentantów stosunkiem 102 do 13 głosów. Według Polskiej Agencji Prasowej, choć Izba musi jeszcze zatwierdzić poprawki wprowadzone przez Senat, jest to formalność, ponieważ rząd zgodził się na ich przyjęcie.