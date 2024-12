Ponad 100 osób zmarło w DRK. "Możliwa więcej niż jedna choroba"

W południowo-zachodniej części Demokratycznej Republiki Konga od 24 października zmarły 143 osoby z powodu niezdiagnozowanej choroby. Jak podają lokalne władze, w okręgu Panzi w prowincji Kwango odnotowano około 400 przypadków, z czego większość to dzieci.

Chorzy skarżą się na wysoką gorączkę, silny ból głowy, kaszel i trudności w oddychaniu. Występuje także anemia. WHO informuje, że 10 z 12 pobranych próbek dało pozytywny wynik na malarię, ale możliwe, że w grę wchodzi więcej niż jedna choroba.

Z powodu ograniczonych możliwości diagnostycznych, próbki przewieziono do laboratoriów w Kikwit i Kinszasie. Dieudonne Mwamba z narodowego instytutu zdrowia publicznego w DRK wskazuje na chorobę układu oddechowego jako potencjalną przyczynę.

WHO podkreśla, że w regionie pogorszyła się sytuacja żywnościowa, a dostęp do diagnostyki i leczenia jest ograniczony. Wysoki odsetek mieszkańców cierpi na niedożywienie, co może wpływać na przebieg choroby.