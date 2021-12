Rząd bierny wobec pandemii? Niedzielski: my wybieramy "drogę środka"

Minister zdrowia Adam Niedzielski był gościem programu “Newsroom”. Pytano go, jak odniesie się do zarzutów opozycji, która oskarża go o bezczynność wobec pogarszającej się sytuacji epidemicznej w Polsce. - Ja tutaj nie występuję w roli politycznego siepacza. Nie jestem jak politycy opozycji, którzy robią dużo krzyku, a mało konstruktywnej pracy - stwierdził. - Niestety średnia liczba zgonów jest bardzo duża - wynosi ponad 400 dziennie. Jest to sytuacja krytyczna. Dlatego też wprowadziliśmy nowe regulacje obostrzeniowe od początku grudnia - powiedział. Dalej minister Niedzielski ocenił, że w Europie mamy dwa podejścia do walki z koronawirusem. “Twarde”, jak Holandii, gdzie wprowadzono lockdown, lub liberalne, jak w Wielkiej Brytanii, gdzie obostrzeń jest niewiele. - My prowadząc politykę epidemiczną wybieramy “drogę środka”, na tyle, na ile to jest bezpieczne - podsumował Niedzielski.