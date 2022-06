Rząd bada rewolucyjną zmianę w 500+. Pomysł podrzucił poseł Lewicy po wyroku TK

Zmiany w 500+. Co analizuje resort rodziny?

Oprócz rozszerzenia 500+ na okres ciąży, MRPiPS zleciło też zbadanie wpływu na dzietność kilku innych pomysłów. Wśród nich jest podwyższenie świadczenia do 600 zł miesięcznie na drugie dziecko, do 800 zł na trzecie, a na czwarte i kolejne - do 900 zł. Środki na pierwsze dziecko otrzymywałyby jedynie rodziny z niskim dochodem na osobę.