Podwyżka dla rodzin zastępczych i zakaz tworzenia nowych domów dziecka. Ujawniamy szczegóły projektu ustawy

Wiceminister podkreśla, że podstawowym celem projektu jest to, by dzieci trafiały do rodzin zastępczych, a nie domów dziecka. Z tego powodu tworzenie nowych placówek – poza nielicznymi wyjątkami – będzie zakazane. – W wyjątkowych sytuacjach wojewoda będzie mógł się zgodzić na utworzenie nowej placówki, ale wcześniej będzie musiał zasięgnąć opinii Rzecznika Praw Dziecka i zapytać, czy on też widzi potrzebę utworzenia go. Co do zasady wprowadzamy jednak zakaz powoływania nowych domów dziecka – mówi wiceszefowa Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej Barbara Socha.