Solidarna Polska bez PiS? Ryszard Terlecki: "niech spróbują"

Marszałka Sejmu zapytano także o to, czy odwołanie z funkcji Janusza Kowalskiego jest złamaniem umowy koalicyjnej . - To pan minister zachowywał się nie tak, jak powinien się zachowywać minister rządu, więc konsekwencją było jego odejście z rządu - stwierdził Ryszard Terlecki i dodał, że nie zostało jeszcze rozstrzygnięte, kto przyjdzie na jego miejsce. - To stanowisko nie jest obsadzone - wyjaśnił marszałek Sejmu.

Ryszard Terlecki o sytuacji w Zjednoczonej Prawicy

- Koalicjanci poczuli się na tyle mocni, że uznali być może, że są w stanie funkcjonować samodzielnie. Nie jestem co do tego ich poczucia przekonany, ale z pewnością tak nie jest, że poradziliby sobie sami w wyborach - stwierdził Terlecki.

Marszałek Sejmu skomentował także aktualną sytuację w Porozumieniu w związku z konfliktem Adama Bielana z Jarosławem Gowinem . Powiedział, że koalicjantem jest ten drugi, gdyż to on podpisywał umowę koalicyjną.

Ryszard Terlecki o kandydacie na prezydenta Rzeszowa

Terlecki odniósł się także do porozumienia Ferenc-Warchoł. Przekazał, że dla polityków PiS było to pewne zaskoczenie. - Może nie to było największym problemem, kogo sobie pan ustępujący prezydent widzi jako swojego następcę, raczej to, że wskazany przez niego polityk uznał się już za kandydata w wyborach prezydenckich - przekazał Marszałek Sejmu.