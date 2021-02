Jarosław Gowin "jak furiat"? Adam Bielan apeluje

"Jarosław Gowin zaczyna zachowywać się jak furiat" - stwierdził minister ds. rozwoju samorządów Michał Cieślak. O jego wypowiedź pytany był w programie "Tłit" europoseł PiS Adam Bielan. - Przeżywany jako partia trudny moment. To wszystko powoduje pewne emocje. Apeluję do moich koleżanek i kolegów, żebyśmy mimo sporów starali się utrzymać pewną klasę - komentował. - Ja rozumiem po ludzku pana ministra Cieślaka. To jeden z najdłuższych stażem polityków w naszej partii, który robi świetne wyniki w swoim okręgu. Z całą pewnością jak czyta wypowiedzi jakichś radnych dzielnicowych, którzy chodzą do mediów w imieniu Jarosława Gowina i go atakują, to jest mu po prostu po ludzku przykro - dodał Bielan. - Jestem przekonany, że Porozumienie ma szansę utrzymać swoją jedność - stwierdził.

