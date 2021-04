Ryszard Terlecki o Zjednoczonej Prawicy. Michał Wypij odpowiada. Zdecydowane słowa

"Jestem radykałem i najchętniej bym się pozbył koalicjantów" - powiedział wicemarszałek Sejmu i szef klubu PiS Ryszard Terlecki. Do jego słów odniósł się w programie "Tłit" wiceszef klubu PiS Michał Wypij (Porozumienie). - Będziemy do samego końca jako politycy Porozumienia, prawicowi centryści, walczyć z radykałami o to, żeby nigdy język radykałów nie był językiem dominującym w Polsce, bo może to spowodować więcej szkód niż dobrego - oznajmił Wypij. Jak podkreślił, Terlecki "sam się tak nazwał", więc "nie chce polemizować z marszałkiem". Polityk Porozumienia mówił też o możliwości wcześniejszych wyborów. - Na pewno nie w okresie pandemii. To byłaby skrajna nieodpowiedzialność. Jako politycy Porozumienia na pewno nie przyłożymy do tego ręki. Po okresie pandemii, jeśli będzie taka atmosfera, jeśli Polacy sobie zażyczą weryfikacji naszej skuteczności walki z pandemią, to my się takiej weryfikacji nie boimy. Teraz głównym zadaniem Zjednoczonej Prawicy powinna być walka z efektami pandemii - powiedział Wypij.

Rozwiń