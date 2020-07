Ryszard Terlecki kazał mu "pukać się w czoło". Poseł Paweł Zalewski zareagował

Do awantury doszło w Sejmie w środę, o czym pisaliśmy w Wirtualnej Polsce . Podczas dyskusji o informacji premiera Mateusza Morawieckiego ze szczytu Unii Europejskiej. Z mównicy sejmowej skrytykował ją poseł Koalicji Obywatelskiej Paweł Zalewski . Nie spodobało się to wicemarszałkowi Ryszardowi Terleckiemu z Prawa i Sprawiedliwości. Już po zakończeniu wystąpienia Zalewskiego Terlecki rzucił pod jego adresem "Puknij się w czoło".

Polityk KO zwrócił się do wicemarszałek Małgorzaty Gosiewskiej, która prowadziła wówczas obrady, z prośbą o interwencję. Usłyszał jedynie, że ta sprawa nadaje się do sejmowej komisji etyki.

Ryszard Terlecki: "Puknij się czoło" nie jest obraźliwe

- To bardzo delikatne powiedziane wobec tych banialuk, które wczoraj w Sejmie opowiadała opozycja. Na co dzień mówimy do siebie trochę spokojniej, na przykład: „puknij się pan w czoło”. To nie jest obraźliwe w żadnym wypadku. To jest takie powiedzenie sobie „nie mów głupstw” - stwierdził w czwartek na antenie telewizji TVN24.