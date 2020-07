Sejm. Ostre spięcie między Ryszardem Terleckim z Pawłem Zalewskim

W środę w Sejmie premier Mateusz Morawiecki przedstawił informację w sprawie zakończonego we wtorek szczytu Unii Europejskiej w Brukseli. Podczas debaty skrytykował go z mównicy poseł Platformy Obywatelskiej Pawła Zalewski .

- Dlaczego pan wprowadza Polaków w błąd, mówiąc o jakimś udziale Rady Europejskiej w tym systemie, gdy on nie będzie miał miejsca. To niestety, panie premierze, jest takie samo kłamstwo - powiedział Zalewski. Dodał jeszcze, że jest to takie samo kłamstwo jak informacja z 2007 r. ówczesnej minister spraw zagranicznych Anny Fotygi w sprawie sukcesu dyplomatycznego prezydenta Lecha Kaczyńskiego podczas negocjacji dotyczących Traktatu Europejskiego.