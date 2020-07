Ryszard Terlecki nie przeprosi Pawła Zalewskiego. "To było bardzo delikatnie powiedziane"

Podczas ostatniego posiedzenia Sejmu doszło do spięcia między Terleckim i Paweł Zalewskim. "Puknij się pan w czoło” - usłyszał od wicemarszałka polityk opozycji. - No to było bardzo delikatnie powiedziane wobec tych banialuk, które opowiadała w środę opozycja w Sejmie - skomentował sytuację wicemarszałek Sejmu. Dodał, że "to takie powiedzenie sobie: 'nie mów głupstw’".