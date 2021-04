Ryszard Czarnecki z PiS udzielił porady Jarosławowi Gowinowi

Gościem programu Newsroom był Ryszard Czarnecki, europoseł Prawa i Sprawiedliwości. Nawiązał do wrzenia w Zjednoczonej Prawicy i poparcia, jakim cieszy się Jarosław Gowin. - Były sondaże, które pokazywały, jakie poparcie ma formacja pana premiera Gowina, jest to raptem około procenta, czy znacznie mniej. Patrząc na to pragmatycznie, premier Gowin nie ma za bardzo alternatywy, powinien być razem z nami w jednym obozie - powiedział Czarnecki. Jak dodał, Jarosław Gowin czasem wchodzi w "turbulencje emocjonalne i ma pretensje". - Polityka to nie jest obszar, gdzie pretensje, animozje powinny odgrywać jakąś istotna rolę - stwierdził europoseł.

