Ryszard Czarnecki z PiS o wywiadze Jarosława Kaczyńskiego. "Obajtek to człowiek sukcesu"

Ryszard Czarnecki był gościem programu "Newsroom" Wirtualnej Polski. Polityk PiS przekazał w rozmowie z Agnieszką Kopacz, że zna Daniela Objatka, prezesa PKN Orlen. - Pan Daniel Obajtek jest przewodniczącym Rady Polskiego Komitetu Olimpijskiego. W tym charakterze czasem się widujemy, ale nie spotkałem go nigdy na Nowogrodzkiej (siedziba PiS - przyp. red.). Może raz przez kilka lat - powiedział polityk. Ryszard Czarnecki odniósł się także do wywiadu Jarosława Kaczyńskiego dla stacji wpolsce.pl, w którym to lider PiS wychwalał zalety Daniela Obajtka. Minister skomentował także spekulacje dotyczące zmiany premiera z Mateusza Morawieckiego na prezesa PKN Orlen. - Daniel Obajtek jest świetnym menadżerem, człowiekiem sukcesu, który bardzo dużo zrobił dla polskiej gospodarki - powiedział gość Agnieszki Kopacz. - Z tego co wiem, nie ma ambicji politycznych. To, że jest dobrze oceniany przez Jarosława Kaczyńskiego, nie oznacza, że prezes Kaczyński szykuje zmianę na stanowisku szefa prezesa rady ministrów - dodał Czarnecki i przekazał, że nie słyszał, aby stanowisko Mateusza Morawieckiego było zagrożone. Polityk PiS skomentował także ewentualne objęcie przez Jacka Kurskiego stanowiska wicepremiera, o którym informował tygodnik "Wprost". - Jacek Kurski skupia się teraz na kierowaniu TVP i nie słyszałem, aby była rozważana zamiana stanowisk - dodał Ryszard Czarnecki.

Rozwiń