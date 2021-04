Ryszard Czarnecki z PiS: "Jarosław Kaczyński uderzył pięścią w stół"

Gościem programu "Newsroom" WP był Ryszard Czarnecki, eurodeputowany Prawa i Sprawiedliwości. - Zważając na moją sympatię, którą bez wątpienia pana darzę, chciałem panu powiedzieć, że troszeczkę się martwię o przyszłość Zjednoczonej Prawicy - zażartował prowadzący Patrycjusz Wyżga. - Troska, którą pan ocieka, skłania mnie do stwierdzenia, żeby pan się nie martwił. Będzie wszystko dobrze. Leci z nami pilot. Właśnie pilot uderzył w stół - odpowiedział polityk. - Prezes Kaczyński powiedział co jest alternatywą dla uspokojenia sytuacji w koalicji. Alternatywą są przyśpieszone wybory. I myślę, że po tym jasnym przesłaniu my wszyscy będziemy dążyli do uspokojenia sytuacji - dodał europoseł. Dziennikarz przytoczył ostatnie wywiady prezesa PiS, który krytycznie wypowiadał się o współpracy ze Zbigniewem Ziobrą. - W tej chwili rozmawiamy. Jest faktem, że Solidarna Polska pozycjonuje się na prawo od Prawa i Sprawiedliwości. Na pewno jest to szczere, ale jest to próba zagospodarowania elektoratu, który uważnie patrzy na to, co robi Konfederacja. Ale skoro przez kilka lat pozwalaliśmy "hasać" wicepremierowi Gowinowi, to nie możemy odbierać tego prawa Ziobrze - ocenił Czarnecki.

