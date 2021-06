Ryszard Czarnecki się doigrał. Kąśliwa odpowiedź na słowa o Gowinie

Jarosław Gowin nie jest już niezbędną częścią składową Zjednoczonej Prawicy - takie wnioski można wysnuć z wypowiedzi polityków Prawa i Sprawiedliwości. - Płakać po nim nie będziemy - powiedział europoseł PiS Ryszard Czarnecki w rozmowie z "Super Expressem". - Im dalej od Warszawy, im dalej od Jasła, tym trudniej przychodzi liczenie do 231. Dokładnie tylu posłów potrzeba, by mieć stabilną większość. I bardzo krótka pamięć - komentował w programie "Tłit" Wirtualnej Polski Michał Wypij z Porozumienia (KP PiS). - To Gowin był często tym elementem stabilizującym czy szukającym konsensusu na polskiej scenie politycznej. Wypychanie z rządu takiej osoby jak Jarosław Gowin, która nie zawiodła w zeszłym roku, nie straciła głowy, tylko zachowała zimną krew, spowoduje, że projekt Zjednoczonej Prawicy przejdzie do historii - kontynuował. Pytany, czy politycy Porozumienia czują, że PiS chce się ich pozbyć z rządu, przyznał, że "po części wypowiedzi niektórych polityków można by było odnieść takie wrażenie". - Ale w PiS-ie mamy wielu przyjaciół, mądrych ludzi, którzy dobrze wiedzą, że ostatnią rzeczą, jakiej Polska potrzebuje w dobie pandemii, jest destabilizacja polityczna. Wierzę w tę mądrość. Wierzę, że będziemy kierować się interesem Polski - podkreślił Wypij.

