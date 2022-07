Rydzyk zbiera haki na posłów? "Ma teczki"

W niedzielę Andrzej Duda uczestniczył w 31. Pielgrzymce Rodzin Radia Maryja na Jasną Górę. Prezydent mówił wówczas, że "rodzina to kobieta i mężczyzna, którzy pragną mieć dziecko". Wtórował mu ojciec Tadeusz Rydzyk, który dziękował rodzicom Andrzeja Dudy, za to że "nie przejmowali się aborcjonistami". - To słowa dyskryminujące i wykluczające, bo rodziną jest również kobieta i mężczyzna, którzy nie chcą mieć dzieci, rodziną jest również samodzielny rodzic - mama czy tata, rodziną jest też dwóch kochających się mężczyzn, albo dwie kochające się kobiety (…). Rodziną nawet może być jednoosobowa postać - kobieta lub mężczyzna, która traktuje jako swoją rodzinę swoich przyjaciół i znajomych - mówiła w programie "Tłit" Wirtualnej Polski Joanna Scheuring-Wielgus. - Strasznie wkurza mnie, kiedy faceci w sutannach albo politycy, którzy nie mają dzieci, nie mają rodzin, wypowiadają się na ten temat - oświadczyła posłanka Lewicy. Scheuring-Wielgus dodała też, że "zostało jej doniesione", iż ojciec Tadeusz Rydzyk "ma teczki", a jedna dotyczy jej działalności. - Zbierane są informacje na temat osób, które wypowiadają się negatywnie na temat Radia Maryja, Telewizji Trwam i samego "prezesa" Rydzyka - powiedziała posłanka.