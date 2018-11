Rydzyk wystawi własną listę do PE? Są nazwiska potencjalnych kandydatów

O. Tadeusz Rydzyk nie poparł kandydatów PiS w wyborach. Przedstawiciele obozu władzy mają interpretować ten fakt jako sygnał budowy własnego środowiska politycznego, które miałoby zostać zaprezentowane przez wpływowego redemptorystę już w wyborach do Parlamentu Europejskiego. "Rzeczpospolita" ujawnia nazwiska potencjalnych kandydatów.

Brak poparcia dla PiS to sytuacja precedensowa, gdyż w każdych poprzednich wyborach kandydaci ugrupowania mogli liczyć na środowisko Radia Maryja . Podczas jesiennej kampanii po raz pierwszy na antenie rozgłośni nie padały jednak nazwiska samorządowców, których Prawo i Sprawiedliwość wystawiło do walki o stanowiska.

Jurek i Piotrowski nie odnieśli się do wspomnianych doniesień. Współpracownik Marka Jurka Jan Klawiter uważa jednak, że budowanie własnej listy przez o. Rydzyka jest mało prawdopodobne. - Wysyłanie takiego sygnału ma raczej skłonić PiS do tego, by zaczął się zastanawiać - powiedział w rozmowie z "Rzeczpospolitą".