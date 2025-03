Rydzyk prawie może świętować. Toruńska uczelnia jest o krok od umowy

Władze Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Włocławku mogą czuć się jak w siódmym niebie. Nie dość, że właśnie przyznano im 234 mln zł dotacji na rozbudowę, to jeszcze są blisko nawiązania współpracy z Akademią Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu.

Założona przez ojca Rydzyka uczelnia dzięki zgodzie udzielonej za rządów PiS od półtora roku prowadzi kierunek lekarski. Szybko podpisała wtedy umowę o współpracy ze szpitalem wojskowym w Bydgoszczy (z jej siedziby to ok. 40 minut jazdy samochodem), ale pojawiły się głosy, że lecznica została zmuszona do tego podpisu przez "czynnik polityczny".