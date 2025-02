Będą bronić "muzeum Rydzyka". Pełna mobilizacja Rodziny Radia Maryja

Sądząc po newsach, które pojawiają się na stronie Radia Maryja, praktycznie dzień w dzień najważniejszym wydarzeniem w kraju są "prześladowania", jakie funduje Rodzinie Radia Maryja rząd Donalda Tuska. W materiałach produkowanych przez radiostację oraz TV Trwam co rusz wypowiadają się różnego rodzaju autorytety "rodziny" oraz politycy PiS, którzy prześcigają się w oskarżeniach. Niektórzy z nich twierdzą, że chodzi np. o atak na katolicyzm, na Jana Pawła II lub wprowadzenie dyktatury/totalitaryzmu.

Po serii wspomnianych materiałów prasowych, które nie wywarły na obecnym rządzie wrażenia, właśnie przechodzą oni do kolejnego etapu walki, którym jest zbiórka podpisów pod "Protestem obywatelskim Polaków w obronie Muzeum". Jego adresatką jest minister kultury Hanna Wróblewska. Treść protestu została starannie ułożona, więc radiosłuchacze mogą się pod nią tylko podpisać i przesłać współbraciom ojca Rydzyka. Chodzi w niej głównie o wycofanie pozwu oraz odblokowanie środków na dokończenie muzeum.

Protest w formie nadającej się do wydrukowania można znaleźć zarówno na stronie Radia Maryja, jak i w założonym z inicjatywy ojca Rydzyka "Naszym Dzienniku".

Zbiórki nie trzeba było zorganizować, bo na inwestycję nieświadomie złożyli się wszyscy Polacy. W 2018 r. rząd PiS ogłosił, że da pieniądze na muzeum. Konkretów bardzo długo nie podawał. Ministerstwo kultury w rządzie PiS, dowodzone wówczas przez Piotra Glińskiego, wbrew przepisom prawa prasowego wyrzucało wtedy niewygodne pytania od dziennikarzy do kosza.

Na początku łączna dotacja rządowa miała wynieść 75 mln zł. Potem ciągle ją zwiększano i ostatecznie stanęło na 224 mln zł, choć nie można wykluczyć, że gdyby PiS rządziło dalej, to wywindowałby ją do jeszcze większej kwoty.

Ale PiS przegrało wybory w 2023 r. Toruńscy zakonnicy od razu po tych wyborach ściągnęli do siebie czołowych notabli z PiS i uroczyście otworzyli wraz z nimi muzeum, chociaż nie było ono skończone. Krótko potem ogłosili, że skonfliktowali się z wykonawcą i nie mogą dokończyć części muzealnej budynku, więc nie wiadomo, kiedy będzie można ją zwiedzać. Pieniędzy brakuje przede wszystkim na wystawę stałą, czyli to, co najważniejsze w każdym muzeum. Oficjalnie więc zwiedzania nie ma, choć zakonnicy organizują tam m.in. warsztaty dla emerytek, a także koncerty oraz pokazy filmowe, za które pobierają opłaty.