Ukraina będzie produkować amunicję NATO. Jest porozumienie z Norwegią

Dzięki tej współpracy Ukraina nie musi już pozyskiwać amunicji z zewnątrz, co było konieczne do tej pory. Ukraiński zakład wdrożył otrzymaną od Nammo licencję, dostosował linię produkcyjną i osiągnął pełną wydajność. Produkowane pociski uzyskały certyfikat NATO NSN, co oznacza, że są kompatybilne z artylerią otrzymaną przez Kijów. Wkrótce trafią one na front.