Rydzyk o Czarnku. Reakcja posłanki

- Moim zdaniem minister Przemysław Czarnek to najlepszy minister edukacji od czasu II wojny światowej - powiedział Tadeusz Rydzyk podczas uroczystości z okazji 30-lecia Radia Maryja. Jego słowa komentowała w programie "Tłit" Wirtualnej Polski posłanka Lewicy Agnieszka Dziemianowicz-Bąk. - No, oczywiście, dlatego, że Przemysław Czarnek jest człowiekiem ojca Rydzyka - stwierdziła. - To oczywiste, że jest ścisły sojusz frakcji kościelnej i Przemysława Czarnka. To jest też odpowiedź na to, czy mamy w Polsce świeckie państwo, i jak traktowana jest szkoła przez obecne ministerstwo. Jako narzędzie indoktrynacji - indoktrynacji religijnej, indoktrynacji politycznej, a nie jako miejsce, w którym powinno dochodzić do wszechstronnego rozwoju młodych ludzi - dodała posłanka.