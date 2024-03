Rydzyk dostanie pozew? Poważne oskarżenia w stronę kapłana

Robert Kuraszkiewicz, prezes firmy zarzuca fundacji, że nie oddała mu 25 mln złotych. – Terminy powtórnego wezwania do zapłaty minęły w lutym. Jeśli fundacja nie ureguluje płatności, to pójdziemy do sądu. Uważamy, że absolutnie te pieniądze się "Rafako" należą - zapowiedział Kuraszkiewicz w rozmowie z money.pl.