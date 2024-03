Dziecko pogryzione przez psa. Dramat w Łódzkiem

Jak wynika ze wstępnych ustaleń policji, dziecko było w domu pod opieką matki, kiedy doszło do ataku psa. Aspirant sztabowy Katarzyna Grela z policji w Wieluniu poinformowała, że zwierzę, które zaatakowało dziecko należało do rodziny. Dziewczynka z obrażeniami ciała została przewieziona do szpitala w Łodzi, gdzie otrzymała pomoc medyczną.