Ruch fundacji o. Rydzyka. Zandberg mówi o imperium

Fundacja Lux Veritatis o. Tadeusza Rydzyka zmieniła swój statut. Dzięki temu będzie mogła ubiegać się o więcej państwowych dotacji. - Ja w ogóle widzę, że wśród skrajnie prawicowych, klerykalnych fundacji i organizacji jest wielkie pobudzenie. Powiem panu dlaczego. Oni czują, że to ostatnia prosta. Zachowanie PiS ws. środków publicznych jest sygnałem, że wiedzą, że się kończą. Starają się na ostatniej prostej użyć środków publicznych dając je fundacji o. Rydzyka oraz organizacjom związanym z prawicą na niespotykaną dotąd skalę. Czytałbym ten sygnał jako zapowiedź końca rządów prawicy. Przygotowują się na to, że przez długie lata to eldorado się skończy. Jeżeli chodzi o imperium o. Rydzyka, to my chcemy radykalnych zmian jeżeli chodzi o finansowe relacje między państwem i Kościołem - mówił w programie "Tłit" Adrian Zandberg w partii Razem i klubu Lewicy.