Ruch Agrounii wobec Zełenskiego. Minister reaguje

Działaczka Agrounii wręczyła Wołodymyrowi Zełenskiemu list Michała Kołodziejczaka z apelem ws. ukraińskiego zboża. - Taka narracja jest zbieżna z tym, co wczoraj mówiłem, że trzeba wykorzystać wizytę pana prezydenta Zełenskiego do tego, żeby Ukraina stała się sojusznikiem Polski ws. nałożenia ceł na swoje produkty - komentował w programie "Tłit" wiceminister rolnictwa i poseł Solidarnej Polski Janusz Kowalski. - To pomoże Ukrainie. Dzisiejsza sytuacja na polskim rynku zbóż jest miną pod polsko-ukraińskie relacje. Nie zarabiają na tym Ukraińcy, tylko cwaniacy. Jestem przekonany, że Ukraina poprze polskie stanowisko. Taki list i taka presja powinny być dziś kierowane pod adresem Ursuli von der Leyen - dodał.