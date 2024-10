Wątpliwości Komisji Weneckiej. Jest specjalny apel do Tuska

Według tej koncepcji sędziowie mianowani po 2017 roku do wyższych instancji wróciliby na niższe stanowiska sprzed awansu. Osoby, które nie aktywnie uczestniczyły ówcześnie w działaniach MS i KRS, mogłyby składać dobrowolne deklaracje powrotu, co traktowane byłoby jako okoliczność łagodząca, powodująca odmowę wszczęcia postępowania dyscyplinarnego. Mogliby wtedy również przystąpić do konkursów przed nową KRS.