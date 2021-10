RPO o budowie muru na granicy: Ustawa częściowo niekonstytucyjna

Rzecznik ma także wątpliwości co do art. 8 ust. 1 ustawy, która jego zdaniem pozwala na to, "aby wojewoda wkroczył w istotę konstytucyjnych wolności wynikających z art. 52 ust. 1 Konstytucji". Zaznaczono, że ustawa nie limituje okresu trwania takiego zakazu. Według RPO oznacza to więc, że może być on bezterminowy.