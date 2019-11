RPO. Adam Bodnar interweniuje ws. zatrzymania Ihora Mazura

Rzecznik Praw Obywatelskich interweniował w sprawie Ihora Mazura, weterana walk ukraińsko-rosyjskich w Donbasie, działacza społecznego i współpracownika rzeczniczki praw obywateli Ukrainy. Został on zatrzymany w Dorohusku przez funkcjonariuszy tamtejszej placówki Straży Granicznej. Powodem był list gończy Interpolu, wystawiony na wniosek służb Federacji Rosyjskiej.

Rzecznik Praw Obywatelskich wystąpił do Komendanta Placówki Straży Granicznej w Dorohusku z prośbą o szczegółowe informacje na temat okoliczności, w jakich doszło do zatrzymania Ihora Mazura - poinformowano w komunikacie na stronie internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich. Rzecznik poprosił również o odniesienie się do pojawiających się w mediach zarzutów, jakoby po zatrzymaniu cudzoziemiec pozbawiony został prawa do kontaktu z pełnomocnikiem i przedstawicielstwem dyplomatycznym Ukrainy.