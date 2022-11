"Rozwój kraju zakłócony". Kaczyński wskazał winnych

- Mamy szacunek do każdego człowieka, my jako konserwatyści – nie zaglądamy nikomu do jego sumienia, szanujemy wyznawców innych religii, również tych ludzi, którym nie jest dana łaska wiary. Ale nie możemy jako Europejczycy, jako Polacy pozwolić sobie na to, żeby wstydzić się tego, że jesteśmy chrześcijanami, Polakami - powiedział Brudziński.