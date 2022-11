"Idzie kryzys": Nie umrzeć z głodu, nie zamarznąć. Bieda w Polsce ma się dobrze

Historie podopiecznych Szlachetnej Paczki są wstrząsające. Pani Krystyna ma 54 lata. Jeszcze dwa lata temu wiodła skromne, ale ustabilizowane życie, pracowała na kasie w supermarkecie. Dziś jej główna nadzieja, to nie umrzeć z głodu. "By zaoszczędzić, nie ogrzewa mieszkania, na ścianach i suficie ma wykwity pleśni. Jak to możliwe? Najpierw zachorowała na łuszczycę, potem miała wypadek – gdy jechała na rowerze, potrącił ją samochód. Szybko poszło: przedłużające się zwolnienie chorobowe, dwie operacje, w końcu orzeczenie, że jest niezdolna do pracy" – czytamy w raporcie.