"Rozumiem, ale nie". Prezydent Lublina zakazał rolnikom protestować

"To oznacza karetki próbujące się przedostać przez kilometrowe korki, brak możliwości dostania się do lekarza przez osoby wymagające interwencji medycznej, czy trudność dotarcia do szkół dzieci i młodzieży oraz tysięcy pracowników, którzy nie dojadą do pracy. To także dzieci i dorośli z niepełnosprawnością, uwięzieni w domach, bez możliwości wyjścia na rehabilitację czy zajęcia" - wskazuje Żuk, podkreślając, że 90-dniowy protest to paraliż całego miasta "we wszystkich obszarach jego funkcjonowania".