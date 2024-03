Obornik przed Urzędem Wojewódzkim w Poznaniu. "Niczego nie załatwi"

Rolnicy wysypali obornik w ramach podziękowań

"6 dni, tyle dla Pani wojewody znaczy natychmiast! Chodź złożenie naszych postulatów nawet tego samego dnia niewiele by zmieniło, to sytuacja ta jasno pokazuje jak nas się lekceważy. Postanowiliśmy za to podziękować!" - napisali na Facebooku przedstawiciele organizacji "Rola Wielkopolski", przyznając się do wyrzucenia obornika przed siedzibą UW w zamian za bezczynność wojewody wielkopolskiej w sprawie rolniczych postulatów.