Rosyjska cerkiew wzywa do okupacji kolejnych terytoriów

Cerkiew o "rozpuście seksualnej"

W kilkopunktowym dokumencie Cyryl przyznaje, że "głównym zagrożeniem dla istnienia i rozwoju Rosji jest katastrofa demograficzna, jakiej doświadcza nasz kraj". Apeluje, by rząd wzmocnił politykę prorodzinną, a same rodziny powinny być wielodzietne. Wzywa do walki z aborcją.