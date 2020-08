Rozprawa ws. pogrzebu Piotra Woźniaka-Staraka. Decyzja sądu ws. kary wkrótce

Sąd Rejonowy w Giżycku rozpoznał wniosek policji o ukaranie w związku z pochówkiem urny z prochami Piotra Woźniaka-Staraka w grobie znajdującym się poza obrębem cmentarza. Zdaniem śledczych odbyło się to ze złamaniem prawa, które zabrania pochówków poza terenem cmentarza. Wniosek w tej sprawie wpłynął do sądu w lutym 2020 roku.

O popełnienie wykroczenia oskarżono Mirosława S., który 30 sierpnia 2019 r. złożył urnę z prochami producenta w grobie murowanym, który nie leżał na terenie cmentarza. Jeszcze przed pogrzebem dyrektor wojewódzkiego sanepidu w Olsztynie mówił w rozmowie z Wirtualną Polską, że producent filmowy nie może zostać pochowany na terenie rodzinnej posiadłości w Fuledzie. Janusz Dzisko wskazywał na to, że nie ma tam cmentarza.

Pogrzeb Piotra Woźniaka-Staraka. Decyzja sądu wkrótce

We wtorek odbyła się rozprawa w giżyckim sądzie. - Obwiniony został przesłuchany, nie przyznał się do stawianego mu zarzutu, złożył obszerne wyjaśnienia. Został przesłuchany w charakterze świadka również Inspektor Nadzoru Budowlanego oraz biegły z zakresu budownictwa - powiedział w rozmowie z Wirtualną Polską rzecznik prasowy Sądu Okręgowego w Olsztynie Olgierd Dąbrowski-Żegalski.

Dodał, że sąd zamknął przewód sądowy, czyli postępowanie dowodowe. - Strony wygłosiły mowy końcowe. Oskarżyciel, czyli policja wnosiła o uznanie obwinionego za winnego tego czynu i ukaranie go grzywną w wysokości 500 złotych. Obrońca i obwiniony wnosili o uniewinnienie. A sąd odroczył ogłoszenie wyroku do 12 sierpnia - poinformował rzecznik.

Śmiertelny wypadek Piotra Woźniaka-Staraka. Został pochowany w Fuledzie

Piotr Woźniak-Starak zmarł w wyniku wypadku, do którego doszło na jeziorze Kisajno w nocy z 17 na 18 sierpnia 2019 r. Jak ustaliła prokuratura, wypadł z motorówki, którą prowadził, w trakcie gwałtownego skrętu. – Kierujący wypadł do jeziora, gdzie został uderzony pracującą śrubą m.in. w głowę, co spowodowało szereg obrażeń skutkujących śmiercią wymienionego – informował prok. Krzysztof Stodolny, rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Olsztynie. Ciało Piotra Woźniaka-Staraka zostało odnalezione 22 sierpnia.