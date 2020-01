Piotr Woźniak-Starak. Koniec śledztwa ws. tragicznej śmierci producenta

Prokuratura w Olsztynie umorzyła śledztwo w sprawie śmierci Piotra Woźniaka-Staraka. Ustalono, że działania producenta filmowego doprowadziły do wypadku na jeziorze Kisajno.

Wtedy Piotr Woźniak-Starak znalazł się w jeziorze. - Został uderzony pracującą śrubą między innymi w głowę. Spowodowało to szereg obrażeń skutkujących śmiercią - dodał Stodolny. Postępowanie w sprawie prowadzenia pojazdu w ruchu wodnym w stanie nietrzeźwości oraz w sprawie spowodowania wypadku zostało umorzone.

Piotr Woźniak Starak nie żyje. Śledztwo umorzono

Do tragedii na jeziorze Kisajno doszło 18 sierpnia. Piotr Woźniak-Starak pływał łodzią z 27-latką, która zeznała, że obydwoje wpadli do wody podczas jednego z manewrów wykonywanych przez producenta filmowego. Kobiecie udało się dopłynąć do brzegu.