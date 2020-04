Rozprawa w TK. Tematem spór kompetencyjny miedzy SN a prezydentem i Sejmem

Trybunał Konstytucyjny na kolejnym posiedzeniu zajął się sporem kompetencyjnym między Sądem Najwyższym a prezydentem i Sejmem. Poprzednie rozprawy odbyły się w marcu. TK zajmuje się sprawą na wniosek marszałek Sejmu Elżbiety Witek. We wtorek strony przedstawiły końcowe wnioski. Sprawa została rozpoznana w pełnym składzie. Przewodniczącą była prezes Julia Przyłębska , a sprawozdawcą Krystyna Pawłowicz .

Przed Trybunałem nie stawili się reprezentanci Sądu Najwyższego i Rzecznika Praw Obywatelskich. Przedstawiciel prezydenta, minister Anna Surówka-Pasek, zwróciła uwagę, że spór istniał już wcześniej i nie zaczął się w styczniu. Podkreśliła, że prerogatywa prezydenta nie może podlegać kontroli. Inny z prezydenckich ministrów prof. Dariusz Dudek zreferował zdania sześciu sędziów SN, którzy złożyli zdania odrębne do styczniowej uchwały Sądu Najwyższego.

- Intencją działania środowiska sędziowskiego na czele z I prezes SN jest zneutralizowanie i unieważnienie reform wymiaru sprawiedliwości. Ostrze ma być skierowane w stronę Izby Dyscyplinarnej. Sąd Najwyższy bez podstawy prawnej i procesu sądowego odebrał prawo do orzekania. Spór jest realny i wymaga rozstrzygnięcia - powiedział z kolei przedstawiciel Sejmu, Przemysław Czarnek z PiS.

Trybunał Konstytucyjny uznał, że w sporze między SN i Sejmem Sąd Najwyższy nie ma kompetencji do wykonywania kompetencji prawa w drodze uchwały. Dodatkowo dokonywanie zmian należy do kompetencji ustawodawcy. W sporze miedzy SN a prezydentem stwierdzono, że powołanie sędziego jest wyłączną kompetencją prezydenta. SN nie ma również kompetencji do nadzorowania wykładni przepisów skuteczności wykonywania kompetencji. Orzeczenie zapadło większością głosów.