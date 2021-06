Miał prawie 2,5 tys. obrzydliwych nagrań z udziałem dzieci. Pedofilskie filmy rozpowszechniał w internecie

Jak przekazał w rozmowie z Polską Agencją Prasową insp. Mariusz Ciarka, zatrzymanie 63-letniego mężczyzny udało się dzięki międzynarodowej współpracy Wydziału do walki z Handlem Ludźmi Biura Kryminalnego KGP z amerykańskim Krajowym Centrum ds. Dzieci Zaginionych i Wykorzystywanych Seksualnie (NCMEC - National Center for Missing and Exploited Children) oraz Europolem. Jak podkreślił rzecznik polskiej policji, to właśnie od zagranicznych służb nasi funkcjonariusze otrzymali istotne w tej sprawie informacje.