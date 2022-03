Rozpoczęło się posiedzenie RBN. Duda zaapelował o jedność

Poinformował też, że podjął decyzję o zawetowaniu tzw. lex Czarnek. - Nie będę ukrywał, że apelowaliście państwo do mnie, przedstawiciele opozycji, różnych środowisk o weto do ustawy o systemie oświaty, do tej zmiany ustawy. Ponieważ apeluję do państwa o jedność, o brak politycznych sporów, w związku z tym postanowiłem skierować tę ustawę do ponownego rozpatrzenia. Rozmawiałem dzisiaj na ten temat z ministrem Czarnkiem. Powiedziałem panu profesorowi, jaka jest moja motywacja - stwierdził prezydent.