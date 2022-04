Rozpaczliwa procesja Metropolity Onufrego. Chce wejść do Mariupola

"Apelujemy do wszystkich, od których to zależy, i prosimy w okresie od Wielkiego Piątku (22 kwietnia 2022) do Zmartwychwstania Chrystusa (24 kwietnia 2022) w mieście Mariupol i jego okolicach o zawieszenie broni i zapewnienie korytarz humanitarny do przejścia określonej procesji modlitewnej" - podsumowuje oświadczenie metropolita Onufry.