Rozmontował narrację Telewizji Republika. Szybko skończyli rozmowę

- Powagę rzeczy osądzonej to przekroczył Sąd Najwyższy i Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych. Trybunał Konstytucyjny nie zajmuje się rozpoznawaniem spraw karnych, to jest kompetencja władzy sądowniczej, co zresztą Sąd Najwyższy stwierdził. Ładnych kilka lat, sześć lat, nie więcej, TK próbował blokować to postępowanie w skutek pozornego sporu kompetencyjnego, specjalnie wszczętego bodaj w 2017 roku, żeby je blokować. Kiedy Sąd Najwyższy się zdenerwował i powiedział "dość tego, będę orzekał", to wtedy Trybunał się szybciutko zebrał i wydał to postanowienie, o którym redaktor wspomniał - odpowiedział prof. Piotrowski.