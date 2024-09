Rozmawiali o uderzeniu w głąb Rosji. "Poinformuję prezydenta"

- O ile jestem optymistą co do ich (USA) decyzji o udzieleniu nam pozwolenia na użycie broni dalekiego zasięgu, to decyzja ta nie zależy od mojego optymizmu; zależy od ich optymizmu. To jest teraz dla nas bardzo ważne. W każdym razie oczekuję dialogu z prezydentem (Stanów Zjednoczonych Joe) Bidenem w tym miesiącu - podkreślił Zełenski, jeszcze zanim Blinken poinformował o spotakniu z Bidenem.